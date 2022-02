Leipzig

Hakenkreuz an Tür eines Einkaufsmarktes in Leipzig gesprüht

24.02.2022, 10:41 Uhr | dpa

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". Foto: David Inderlied/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Zwei Männer haben die Tür eines Einkaufsmarktes in Leipzig mit einem Hakenkreuz beschmiert. Das Duo war bei der Tat am Mittwochnachmittag von Zeugen beobachtet worden, konnte aber unerkannt vom Tatort fliehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.