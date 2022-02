Leipzig

Leichtathletik: Deutsche Hallenmeistertitel werden vergeben

26.02.2022, 01:32 Uhr | dpa

Schon zum zehnten Mal ist Leipzig an diesem Wochenende Schauplatz der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle. Obwohl in drei Wochen noch die Weltmeisterschaften in Belgrad folgen, beenden einige deutsche Stars schon nach den nationalen Titelkämpfen ihre Hallensaison.

So wird Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo anschließend die Vorbereitung auf die Freiluftsaison beginnen, in der mit der WM in den USA und der EM in München im Sommer gleich zwei Höhepunkte anstehen. Gar nicht erst in Leipzig dabei ist Konstanze Klosterhalfen. Die beste deutsche Läuferin wird von Schmerzen im Oberschenkel geplagt.