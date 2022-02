Leipzig

Hallen-DM: Titel, Rekord und WM-Norm für Ansah-Peprah

26.02.2022, 20:16 Uhr | dpa

HSV-Leichtathlet Lucas Ansah-Peprah hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig die Überraschung geschafft. Die Nummer drei der Meldeliste über 60 Meter sprintete am Samstag in der Hamburger Rekordzeit von 6,58 Sekunden zum Titel und verwies Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar/6,60) auf Rang zwei. Platz drei sicherte sich Ansah-Peprahs Teamkollege Owen Ansah in der persönlichen Bestzeit von 6,61 Sekunden.

Die beiden Hamburger erfüllten wie Kranz die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad (18. bis 20. März). Das Duo des Hamburger SV kämpft am Sonntag noch über die 200 Meter um den Titel.