Abbiegeunfall bei Leipzig

Drei Kinder bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

05.03.2022, 09:47 Uhr | fas, dpa

Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Ein Transporter will auf eine Bundesstraße abbiegen und stößt dabei mit einem dort fahrenden Auto zusammen. Insgesamt vier Personen werden verletzt, darunter drei Kinder.

Auf der B6 zwischen Leipzig und Wurzen ist es am späten Freitagabend zu einem Zusammenstoß zweier Autos mit fünf Verletzten gekommen. Nach Polizeiangaben war der 42-jährige Fahrer eines VW Polo in Richtung Wurzen unterwegs, als ein von Gerichshain kommender Transporter auf die Bundesstraße nach links in Richtung Leipzig abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar den Polo und es krachte.

Der VW kam erst im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer sowie drei Kinder im Alter von 9, 12 und 13 Jahren, die mit im Auto saßen, mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 32 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die B6 war rund anderthalb Stunden gesperrt. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig hat nun die Ermittlungen aufgenommen.