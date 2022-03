Guck mal, wer da mauzt

Neues Katzen-Restaurant kommt nach Leipzig

19.03.2022, 11:45 Uhr | t-online, ANRA

Nach dem großen Erfolg des ersten Katzen-Restaurants soll im April ein zweiter Standort in Leipzig eröffnet werden. Hier gibt es veganes Essen und eine niedliche griechische Katzenbande.

Zunächst eine Klarstellung: Katzen-Restaurant bedeutet nicht, dass es hier Katzen zu essen gibt. Ganz im Gegenteil, sagt Anne Rüter und lacht: "Bei uns sind alle Speisen vegan."



Rüter und ihr Kompagnon Robin Gebauer betreiben in Leipzig schon seit vier Jahren das Katzencafé "Katzentempel" am Johannisplatz – mit durchschlagendem Erfolg.

"Gnadenlos ausgebucht" in Leipzig

Das Konzept ist leicht zu verstehen: Kaffee, Kuchen, nette Gesellschaft, veganes Essen und eine ganze Bande flauschiger Miezekatzen, die schnurrend Stuhlbeine umschmeicheln und auf dicken Kissen im Schaufenster pausieren. Was die Gäste hier wollen, ist klar: mit Katzen schmatzen.

"Wir sind seit Langem besonders am Wochenende gnadenlos ausgebucht", erzählt Rüter. "Wir mussten andauernd Leute wegschicken." Und darum fassten die beiden den Entschluss, einen zweiten Standort zu eröffnen.

Der liegt nun mitten in der Innenstadt, in der Katharinenstraße, gegenüber vom Bildermuseum. Und es gibt ein neues Konzept: "Wir sind ja mal als Katzencafé gestartet, gehen jetzt aber mehr in den Restaurantmodus mit Sandwiches, Bowls und Burgern, alles vegan natürlich."

Zuhause für fünf Straßenkatzen

Der neue "Katzentempel" ist größer als der alte, etwa 80 Gäste werden hier Platz finden. Und während im "Katzentempel" am Johannisplatz auch Rassekatzen umherstreichen, sollen in der Innenstadt zum Start fünf Straßenkatzen ein neues Zuhause finden.

Gebauer und Rüter entdeckten die fünf kleinen Streuner beim Urlaub auf Kreta unter einem Müllcontainer, nahmen sie mit nach Leipzig und engagierten sie als Team für den neuen "Katzentempel". Genau genommen arbeiten die Miezen in Homeoffice, denn sie wohnen auch im "Katzentempel", bestätigt Rüter.



Filialen in ganz Deutschland

Der "Katzentempel" ist übrigens ein Franchise-Unternehmen mit Filialen in München, Hamburg, Nürnberg, Rosenheim, Regensburg – aber nur in Leipzig gibt es künftig zwei Filialen.

Rüter und Gebauer werkeln schon fleißig in ihrem neuen Restaurant. Die Eröffnung werde sich ein wenig verzögern, sagt Rüter, "wegen des Krieges und Corona". Aber im April soll es hier definitiv losgehen – und dann kann in Leipzig doppelt gekrault, gekuschelt und gestreichelt werden.