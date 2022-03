Fleischautomat geknackt

Diebe stehlen Wurst und Bargeld

23.03.2022, 14:52 Uhr | t-online, ANRA

Fleischwurst (Symbolbild): In Grimma bei Leipzig entwendete Diebe mehrere Fleisch- und Wurstwaren aus einem Automaten. (Quelle: Westend61/imago images)

Es ging um die Wurst: In Grimma bei Leipzig haben Unbekannte einen Lebensmittelautomaten geknackt. Anschließend fehlten mehrere Würste und Bargeld.

Wurst ist mein Gemüse, sagte sich wohl ein unbekannter Dieb, der in der Nacht auf Dienstag einen Lebensmittelautomaten in Grimma aufbrach. Aus dem Gerät entwendete er verschiedene Wurst- und Fleischwaren sowie Bargeld. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Sachschaden am Gerät mit circa 1.000 Euro beziffert.

Der Besitzer des Automaten meldete den Diebstahl am Dienstagmorgen. Er bemerkte den Einbruch als er sein Fleischverkaufsgerät an einem Gartencenter in Grimma neu befüllen wollte.



Ermittlung wegen besonders schwerem Diebstahl



Der Stehlschaden befinde sich im unteren dreistelligen Bereich. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Fleischwaren liege der Polizei nicht vor, teilte eine Sprecherin mit.



Die Polizei in Grimma hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Wird er geschnappt, droht dem Wurstdieb eine empfindliche Strafe: Besonders schwerer Diebstahl kann mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden.