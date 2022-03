Leipzig-Ost

Streit auf Eisenbahnstraße: Mann verletzt im Krankenhaus

23.03.2022, 17:29 Uhr | t-online, ANRA

Eisenbahnstraße in Leipzig (Archiv): Vor dem Fund des Mannes soll es Streit gegeben haben. (Quelle: imago images)

Auf der Leipziger Eisenbahnstraße fanden Polizisten einen verletzten junger Mann. Vorher soll es Streit gegeben haben und eine körperliche Auseinandersetzung.

Am Dienstagabend wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine verletzte Person in der Eisenbahnstraße informiert. Vor Ort fanden die Beamten im Bereich der Herrmann-Liebmann-Straße einen 26-Jährigen, der verletzt war und zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zuvor zunächst einen verbalen Streit zwischen zwei Personengruppen gegeben haben, der in der weiteren Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, bei welcher der junge Mann schließlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat wurden aufgenommen.