Leipzig mit Top-Elf gegen Union: Szoboszlai ersetzt Kampl

20.04.2022, 20:37 Uhr | dpa

Mit Dominik Szoboszlai als Ersatz für den angeschlagenen Kevin Kampl will RB Leipzig zum dritten Mal binnen vier Jahren in das Finale des DFB-Pokals einziehen. Der ungarische Nationalspieler, der am Sonntag das Siegtor in Leverkusen geschossen hatte, beginnt im Halbfinale im offensiven Mittelfeld neben Dani Olmo. Insgesamt ändert Trainer Domenico Tedesco seine Startelf im Vergleich zum Gastspiel bei Bayer auf sechs Positionen.

Sein Berliner Kollege Urs Fischer ist da weniger rigoros. Im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt stehen zwei neue Spieler am Mittwoch in der Anfangsformation. Bastian Oczipka und Christopher Trimmel ersetzen Niko Gießelmann und Julian Ryerson, die beide auf der Bank Platz nehmen.