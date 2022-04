Explosiver Fang

Angler fischen in Leipzig Panzerfaust aus der Elster

25.04.2022, 14:21 Uhr | ANRA, t-online

Panzerfaust aus dem 2. Weltkrieg (Archiv): Viele Deutsche warfen am Ende des 2. Weltkrieges die Panzerfäuste in Flüsse und Seen, um nicht mit den Waffen erwischt zu werden. (Quelle: Zuma Wire/imago images)

Einen gefährlichen Fang machten zwei Magnetangler am Sonntag in Leipzig: Sie fischten eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Elster. Als sie die Waffe erkannten, riefen sie die Polizei.

Zwei Freunde (30, 31) haben am Sonntagabend mithilfe ihrer Magnetangel eine Panzerfaust aus der Elster nahe der Könneritzstraße im Leipziger Stadtteil Schleußig gezogen. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Als die Männer die Umrisse der Waffe erkannten, informierten sie die Polizei und ließen das Objekt im Wasser. Das deutsche Modell aus dem 2. Weltkrieg wurde schließlich durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen und abtransportiert.

Leipzig: Darum liegen noch heute Panzerfäuste in Gewässern

Zum Ende des 2. Weltkrieges wurden die Panzerabwehrwaffen wahllos auch an Zivilisten in Deutschland verteilt, dem sogenannten "Volkssturm". Sie sollten damit die Invasion der Aliierten aufhalten.



Die deutsche Panzerfaust war so bedrohlich für deren Panzer, dass der US-General Patton die Order herausgab, jeden zu töten, der eine Panzerfaust trug. Viele Deutsche warfen ihre Panzerfäuste daraufhin am Ende des Krieges in Seen und Flüsse, um nicht mit den Waffen gesehen zu werden.