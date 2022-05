K├Ątzchen im Leipziger Auwald Experten mahnen: Junge Wildkatzen nicht mit nach Hause nehmen Von dpa Aktualisiert am 03.05.2022 - 13:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. Europ├Ąische Wildkatze (Symbolbild): Die jungen K├Ątzchen verstecken sich gerne in Totholz. (Quelle: STAR-MEDIA/imago-images-bilder)

Spazierg├Ąnger, die im Wald ein kleines K├Ątzchen entdecken, sollten es nicht mit nach Hause nehmen. Bei den grau getigerten Vierbeinern handelt es sich nicht um hilflose Stubentiger, sondern um scheue Wildtiere.

Der Bund f├╝r Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen hat davor gewarnt, kleine Katzen im Wald aus lauter F├╝rsorge mitzunehmen. "Im Mai machen die jungen Wildkatzen erste Ausfl├╝ge aus ihren Verstecken zum Spielen. Sie sind oft alleine, aber nicht verlassen ÔÇô das Muttertier jagt M├Ąuse und kommt bald zur├╝ck", erkl├Ąrte Almut Gaisbauer, Projektleiterin des "Rettungsnetzes Wildkatze" in Sachsen, am Dienstag.

Wenn Wanderer oder Spazierg├Ąnger die grau getigerten K├Ątzchen im Wald finden, sollten sie die Tiere in Ruhe lassen und sich entfernen. "Dann ist die Chance am h├Âchsten, dass die Mutterkatze zur├╝ckkehrt ÔÇô und nicht irritiert wird."

Leipzig: Fast ausgerottete Katzen kehren in s├Ąchsische W├Ąlder zur├╝ck

Der BUND wies darauf hin, dass die Haltung von Wildkatzen in Privathaushalten untersagt ist. Eine weitere Gefahr f├╝r Jungtiere bestehe darin, dass sie beim Abtransport von Holzstapeln ums Leben kommen. "Wildkatzenm├╝tter brauchen naturnahe, vielf├Ąltige W├Ąlder mit viel Totholz, um ihre Jungen sicher verstecken zu k├Ânnen. Finden sie keine nat├╝rlichen Verstecke, werfen sie ihre Jungen auch in Holzstapeln am Wegesrand", hie├č es. Zudem sollte vermieden werden, Fl├Ąchen mit umgest├╝rzten B├Ąumen im Fr├╝hling und Sommer mit schwerem Ger├Ąt zu r├Ąumen.