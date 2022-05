Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-Jährige im Leipziger Stadtteil Connewitz am Montagabend sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Die junge Frau war gegen 18.30 Uhr in der Meusdorfer Straße in Richtung Biedermannstraße unterwegs gewesen, als es zu dem Übergriff kam, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch.