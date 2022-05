Trotz einer Verleumdungsklage h├Ąlt der Musiker Gil Ofarim laut seinem Anwalt an seiner Darstellung eines mutma├člich antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel fest. "Davon k├Ânnen Sie ausgehen", sagte der Anwalt Markus Hennig dem NDR-Medienmagazin "Zapp" auf die Frage, ob Ofarim bei seiner Version des Vorfalls bleibe. Nach wie vor pr├╝ft das Leipziger Landgericht, ob sie die Klage der Staatsanwaltschaft gegen Ofarim zulassen wird.

Der Musiker hatte im vorigen Oktober in einem viralen Video Antisemitismus-Vorw├╝rfe gegen das Leipziger Hotel erhoben. Nach Einsch├Ątzung der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall aber nicht so wie geschildert zugetragen. Sie hat den Musiker wegen Verleumdung angeklagt. ( Mehr zu den Hintergr├╝nden erfahren Sie hier. )

Ofarim kann sich noch bis 9. Mai vor Gericht zu Anklage ├Ąu├čern

"Herrn Ofarim ging es urspr├╝nglich ohnehin nicht darum, jetzt hier eine einzelne Person verantwortlich zu machen, sondern ihm ging es darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was ihm passiert ist und was er f├╝r inakzeptabel h├Ąlt in den heutigen Zeiten", sagte Anwalt Hennig weiter.