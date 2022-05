Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind am Donnerstag zwei Leichen entdeckt worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann ÔÇô wom├Âglich die Mieter der Wohnung, sagte eine Polizeisprecherin. Ihre Identit├Ąt sei noch nicht zweifelsfrei gekl├Ąrt, hie├č es in einer Mitteilung. Das Feuer war in der Nacht im zweiten Stock des Geb├Ąudes in Reudnitz-Thonberg ausgebrochen.