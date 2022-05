Fahrrad-Club Leipzig: "Die Stadt geh├Ârt allen Verkehrsformen"

Sicher scheinen sich die meisten Radfahrerinnen und Radfahrer dennoch nicht zu f├╝hlen. Kurz vor der Kreuzung Dittrich-/Martin-Luther-Ring endet der gr├╝ne Radweg abrupt. Einige Radler biegen in weiser Voraussicht schon an der vorhergehenden Einm├╝ndung auf den Gehweg ab, andere m├╝ssen die Bremsen bet├Ątigen, um nicht in das n├Ąchste Auto zu rauschen, das sich vor ihnen wieder nach rechts auf die Fahrbahn dr├Ąngt.

IHK: "Offensichtliche Fehlinterpretation durch das Gericht"

ADAC: "Ma├čnahme nach dem Motto: Wir zeigens euch mal!"

Der Radweg sei "in einer Hauruckaktion entstanden" ÔÇô statt andere Ma├čnahmen abzuw├Ągen, schimpft Hofmann. "F├╝r wirklich sinnvolle Ma├čnahmen muss man Geld in die Hand nehmen", meint Helmut B├╝schke, ADAC-Vorstandsmitglied f├╝r Verkehr und Technik in Sachsen. Ein Strich sei keine Mauer, also gebe er auch keine Sicherheit.