Leipziger Handballer brechen gegen Kiel ein

Mit einer schwachen zweiten H├Ąlfte haben sich die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig die Chance auf eine ├ťberraschung gegen den THW Kiel verbaut. Vor der Saisonrekordkulisse von 4047 Zuschauern musste sich die Mannschaft von Trainer Andr├ę Haber am Donnerstagabend dem deutschen Meister nach Halbzeitf├╝hrung noch klar mit 20:31 (14:13) geschlagen geben. Bester Leipziger Werfer war Sime Ivic mit f├╝nf Treffern. W├Ąhrend der SC DHfK (30:28 Punkte) trotz der dritten Niederlage in Folge Rang sieben behauptete, hielt der Tabellenzweite aus Kiel (48:10) den Anschluss an Spitzenreiter SC Magdeburg (50:4).

Nach einer hervorragenden ersten Halbzeit gelang den Leipzigern zwischen der 32. und 47. Minute kein eigener Treffer mehr. In dieser Zeit verwandelten die Kieler einen 14:15-R├╝ckstand in eine komfortable 23:15-F├╝hrung und lie├čen die konsternierten Gastgeber danach nicht mehr ins Spiel zur├╝ckkommen.

Dabei hatten die Leipziger mit gro├čem Enthusiasmus begonnen. Sie f├╝hrten schnell mit 4:1 (7. Minute) und heizten so auch die Stimmung in der Arena an. Zwar fand der Favorit danach besser in die Partie und eroberte beim 12:11 (24.) erstmals die F├╝hrung, die Gastgeber blieben jedoch im Angriff enorm effizient und gingen mit einer F├╝hrung in die Pause. Im zweiten Durchgang zeigten die Kieler dann jedoch ihre ganze Klasse, zudem steigerte sich THW-Torwart Niklas Landin immens und lie├č die Leipziger Sch├╝tzen wiederholt verzweifeln.