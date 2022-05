Neustart bei der Messe läuft: 140 Veranstaltungen geplant

Das GeschÀft der Leipziger Messe nimmt nach zwei Corona-Jahren wieder Fahrt auf. "Wir finden wieder in unsere Routinen", sagte Messe-Chef Martin Buhl-Wagner. Allerdings bereite unter anderem ein Personalmangel in der Veranstaltungsbranche Probleme. Seit dem Neustart am 1. MÀrz habe es in Leipzig 40 Veranstaltungen mit rund 180.000 Besuchern gegeben. Bis Ende des Jahres seien weitere rund 140 Messen, Kongresse und Events geplant. Corona-BeschrÀnkungen gibt es derzeit keine.