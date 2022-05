Taxi fahren in Leipzig soll teurer werden

In Leipzig soll Taxifahren teurer werden. Wegen der in kürzester Zeit deutlich erhöhten Kraftstoffkosten infolge des Ukraine-Konflikts, sollen die Taxifahrer zur Existenzsicherung künftig pro Fahrt einen Euro mehr vom Fahrgast erhalten, teilte die Stadt am Freitag nach einer Sitzung der Verwaltungsspitze mit. Die Vorlage einer Änderung der entsprechende Verordnung liege der Ratsversammlung vor. Diese werde am 18. Mai darüber abstimmen.