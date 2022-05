Aktivisten kleben sich auf Hauptstraße

Leipzig: Protest gegen neue ├ľl-Bohrungen in der Nordsee

Weitere Aktionen in Heidelberg und Stuttgart

Die "Letzte Generation" fordert eine Erkl├Ąrung von Gr├╝nen-Minister Robert Habeck , in der er verspricht, dass es keine neue fossile Infrastruktur geben wird, insbesondere keine neuen ├ľl-Bohrungen in der Nordsee.

Eine weitere Stra├čenblockade gab es am Montag nach Angaben der Aktivisten in Heidelberg. In Stuttgart habe die Polizei einen Blockadeversuch abgefangen, hie├č es. Die "Letzte Generation" k├╝ndigte an, dass es ab jetzt ├Ąhnliche Aktionen jeden Montag in ganz Deutschland geben werde.