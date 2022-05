Verdächtiger nach Supermarkt-Überfällen in Leipzig gefasst

VerdĂ€chtiger nach Supermarkt-ÜberfĂ€llen in Leipzig gefasst

Nach mehreren ÜberfĂ€llen auf SupermĂ€rkte in Leipzig hat die Polizei einen VerdĂ€chtigen gefasst. Der 37-JĂ€hrige sei von einer Streife anhand von Personenbeschreibungen erkannt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er soll fĂŒr mindestens vier ÜberfĂ€lle im MĂ€rz und April im Leipziger Norden verantwortlich sein. Dabei wurde Geld verlangt, wĂ€hrend die Kassiererinnen mit Messern oder anderen GegenstĂ€nden bedroht wurden. Der 37-JĂ€hrige kam in Untersuchungshaft. Die Polizei prĂŒft, ob noch mehr RaubĂŒberfĂ€lle auf sein Konto gehen.