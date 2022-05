Temperaturen im Südosten nähern sich der 30-Grad-Marke

Die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben am Mittwoch vielerorts an der 30-Grad-Marke gekratzt - von den Rekordwerten im Mai sind sie aber noch entfernt. Spitzenreiter in der Region war am Mittwochnachmittag Jena mit 29,2 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Die höchste jemals im Mai gemessene Temperatur in Thüringen wurde 1982 in Jena ermittelt: 36,1 Grad.