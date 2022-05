Polizei sucht nach Bildmaterial zu Gewalt bei Fußball-Derby

Die Polizei in Leipzig sucht nach Hinweisen zu Ausschreitungen beim Fußball-Derby zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig am vergangenen Samstag. WĂ€hrend des Spiels kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fangruppierungen und Angriffen auf Polizeibeamte. Die Polizei registrierte zahlreiche Straftaten, von mehr als 70 Personen wurde die IdentitĂ€t festgestellt. Acht Beamte erlitten Verletzungen. Die Polizei grĂŒndete eine Ermittlungsgruppe und bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der AufklĂ€rung. "Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen und insbesondere Bild- und Videomaterial zu den Geschehnissen rund um die Fußballbegegnung", teilte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mit. Material kann auf ein Hinweisportal hochgeladen werden.