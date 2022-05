MDR-Umfrage: Gestiegene Preise belasten Menschen

Laut einer MDR-Umfrage haben die Preissteigerungen bereits gro├če Auswirkungen auf die Menschen in Mitteldeutschland. Drei Viertel der rund 29.000 Befragten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th├╝ringen gaben an, dass die gestiegenen Preise sie stark belasten. Lediglich 23 Prozent gaben an, dass die finanzielle Mehrbelastung sich nur wenig bemerkbar mache. Die Mehrheit der Befragten sagte, dass sie derzeit vor allem Strom spare, Preise st├Ąrker vergleiche, Alltagseink├Ąufe reduziere oder g├╝nstigere Produkte kaufe. Zudem haben mehr als ein Drittel ihre Urlaubspl├Ąne aufgrund der Preissteigerungen ge├Ąndert, Freizeitaktivit├Ąten runtergefahren und das Auto ├Âfter stehen gelassen.