Trotz hoher Preise: Städte sparen nicht bei Beleuchtung

Leipzig 15.05.2022 Eine Straßenlaterne leuchtet am späten Abend.

Trotz der gestiegenen Energiepreise wollen die s├Ąchsischen Gro├čst├Ądte nicht bei der Stra├čenbeleuchtung sparen. In Leipzig und Dresden leuchten die Stra├čenlaternen derzeit etwa acht Stunden in der Nacht, wie die beiden St├Ądte mitteilen. K├╝rzere Betriebszeiten seien nicht geplant. "Eine k├╝rzere Leuchtdauer geht auch immer zu Lasten der Verkehrssicherheit", hei├čt es aus der Landeshauptstadt. Anders ist die Situation im Nachbarland Th├╝ringen: Dort hat die Stadt Weimar angek├╝ndigt, ab dem 1. Juni die Lampen jeweils eine halbe Stunde fr├╝her an- und abzuschalten.

Um dennoch Energie zu sparen, setzen die drei St├Ądte auf LED-Leuchten, mit denen man bis zu 60 Prozent Einsparungen erreichen k├Ânne, teilt die Stadt Leipzig mit. Dresden greift besonders an Hauptstra├čen auf LED zur├╝ck, weil dort das Sparpotenzial am gr├Â├čten sei. Auch bei neuen Anlage w├╝rden in der Regel LED-Leuchten installiert.