Wochenende mit Sonne - Nun bringen Gewitter starken Regen

Nach l├Ąngerer Trockenheit und einem sonnigen Wochenende stehen Sachsen nun heftige Gewitter ins Haus. Der Montag starte zun├Ąchst sonnig, und die Temperaturen klettern noch einmal auf bis zu 27 oder 28 Grad, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. Am sp├Ąten Nachmittag und Abend ziehen demnach dann aber heftige Gewitter ├╝bers Land. Neben viel Blitz und Donner soll es dann auch starke Regenf├Ąlle geben. In kurzer Zeit k├Ânnten dann 20 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen, mancherorts auch 30 Liter.

Mit den Gewittern wird es auch k├╝hler, wie Hickmann am Sonntag erl├Ąuterte. So werde auch der Dienstag regnerisch und die Temperatur nur noch bei Werten um die 20 Grad liegen. Am Donnerstag soll es dann aber schon wieder sommerlich in Sachsen sein mit fast 30 Grad und viel Sonne.