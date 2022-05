Leipziger Handballer kassieren fünfte Niederlage in Folge

Die Handballer des SC DHfK Leipzig stecken weiter in der Formkrise. Beim 22:26 (10:14) gegen den Bergischen HC kassierte die Mannschaft von Trainer Andr├ę Haber am Sonntagnachmittag die f├╝nfte Bundesliga-Niederlage in Serie. Vor 3596 Zuschauern avancierte Kreisl├Ąufer Maciej Gebala mit sieben Treffern zum besten Werfer des SC DHfK, der mit 30:32 Punkten auf Rang neun zur├╝ckfiel.

Die Leipziger begannen sehr engagiert und erzielten anfangs vor allem ├╝ber den R├╝ckraum gro├če Wirkung. Mit seinem dritten Treffer brachte der Kroate Marko Mamic die Gastgeber nach einer Viertelstunde mit 7:6 in F├╝hrung. In der Folge kam der Offensivfluss der Leipziger aber fast v├Âllig zum Erliegen. Sie erlaubten sich wiederholt technische Fehler und schwache Abschl├╝sse. Nach der Pause streifte der SC DHfK seine Verunsicherung vor├╝bergehend ab und k├Ąmpfte sich bis auf 16:17 (42. Minute) heran. Der BHC konterte jedoch mit drei Treffern in Serie und setzte sich bis zur 55. Minute vorentscheidend auf 23:18 ab. Die Leipziger bem├╝hten sich zwar, ihnen fehlten in der Offensive allerdings die Mittel, um den Sieg des BHC gef├Ąhrden zu k├Ânnen.