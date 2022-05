Trainerin Greulich verlässt Frauen-Mannschaft von RB Leipzig

Katja Greulich wird ihren Posten als Trainerin der Frauen-Mannschaft von Fußball-Zweitligist RB Leipzig nach der Saison auf eigenen Wunsch aufgeben. Das habe die 37-JĂ€hrige dem Club am Sonntag mitgeteilt, wie es von RB am Montag hieß. Greulich war zur Saison 2018/19 Cheftrainerin des Frauenteams der Leipziger geworden und schaffte 2020 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In dieser Saison verpasste das Team den Aufstieg in die Frauen-Bundesliga. Über Greulichs Nachfolge will der Club zu einem spĂ€teren Zeitpunkt informieren.