Soldatinnen und Soldaten in besonders reprĂ€sentativen Funktionen mĂŒssen auch privat im Internet zurĂŒckhaltend auftreten. Eine Bataillonskommandeurin durfte wegen ihres Profils in einem Datingportal einen Verweis erhalten, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch. Die laut Gericht bei der Bundeswehr "ĂŒberdurchschnittlich bekannte" Soldatin hatte geschrieben, sie fĂŒhre eine "offene Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome".