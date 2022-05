"CAGGTUS": Leipziger Messe legt neues Gaming-Festival auf

Nach dem Aus der Dreamhack in Leipzig geht die Leipziger Messe mit einem neuen Gamingfestival an den Start. Das Event mit dem Namen "CAGGTUS" soll erstmalig vom 14. bis 16. April 2023 veranstaltet werden, wie die Messe am Mittwoch mitteilte. Das neue Event werde als Treffen der Gaming-Community mit vielen Mitmach-Möglichkeiten gestaltet.

Anders als bei der Dreamhack, die einen schwedischen Lizenzgeber hatte, veranstaltet die Messe das neue Festival komplett in Eigenregie. "Wir haben gehörig an Expertise zugelegt und viel gelernt", sagte Messe-Chef Geisenberger. Das fließe in das neue Konzept ein. Der Name des Events sei hergeleitet von einem beliebten Accessoire, das sich viele Spieler beim VorgĂ€nger-Festival neben die Rechner gestellt hatten: einen Kaktus.