Anspruch auf Betreuung

Mainz baut kurzfristig neue Kitas

03.02.2020, 11:44 Uhr | t-online.de

In Mainz haben Kinder einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Und der Bedarf steigt weiter. Deshalb entstehen in kurzer Zeit acht neue Einrichtungen.

Die Stadt Mainz reagiert auf steigende Geburtenzahlen und will deshalb mehr Kindertagesstätten bauen. Bis 2023 werde mit einem zusätzlichen Bedarf von 12,5 Prozent gerechnet, berichtet die "Allgemeine Zeitung". Deshalb sollen in den kommenden zwei Jahren acht neue Einrichtungen gebaut werden, unter anderem in Gonsenheim, Bretzenheim, Hechtsheim und Weisenau.

Die neuen Kitas werden, so berichtet die Zeitung unter Berufung auf die Stadtverwaltung, in einem Baukastensystem aus Holz errichtet. Dadurch könne schnell gebaut werden. Allerdings könnten Frischeküchen aus Platzgründen in den neuen Kitas nicht eingerichtet werden. Die Stadt will lieber den Kitaplatzbedarf decken und könne aus Zeitgründen nicht alle Wünsche der Einrichtungen berücksichtigen.

In Mainz haben Kinder ab dem ersten Geburtstag einen gesetzlichen Anspruch auf Betreuung in einer Kita oder in der Kindertagespflege. Ab dem zweiten Geburtstag gibt es einen Anspruch auf einen freien Kitaplatz, informiert die Stadt. In Mainz gibt es derzeit 122 Kindertagesstätten, 56 davon sind in städtischer Hand. Etwa 9.000 Kinder werden betreut.