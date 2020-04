Zeugen gesucht

Unbekannter verfolgt und belästigt Mainzerin auf dem Heimweg

14.04.2020, 10:53 Uhr | t-online.de

Eine Mainzerin wollte nur ihre Ruhe und nach Hause, doch das interessierte einen jungen Mann offenbar nicht. Er verfolgte sie und wollte sie unsittlich berühren.

Eine 28-jährige Frau aus Mainz ist auf dem Weg nach Hause verfolgt und sexuell belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, wie die Mainzer Polizei am Dienstag mitteilte.

Gegen 23 Uhr am Samstagabend stieg die Frau am Mainzer Hauptbahnhof in den Bus der Linie 91 in Richtung Wackernheim. Dort sprach sie ein junger Mann an und fragte sie aus. Die 28-Jährige sagte, dass sie ihre Ruhe haben will. Laut Polizei redete er weiter auf sie ein, er machte außerdem unsittliche und eindeutige Bemerkungen.

Opfer bittet Autofahrer um Hilfe

Am "Kisselberg" stieg die Mainzerin aus und wollte nach Hause gehen. Daraufhin soll der junge Mann sie verfolgt und mehrfach versucht haben, sie unsittlich zu berühren und festzuhalten. Daraufhin rannte die Frau los, konnte ein vorbeifahrendes Auto anhalten und den Fahrer um Hilfe bitten. Dieser setzte einen Notruf ab, woraufhin der Täter flüchtete.

Einer Funkstreife des Altstadtreviers fiel in der Isaac-Fulda-Allee ein junger Mann auf, auf den die Personenbeschreibung passte. Er flüchtete, als er die Polizei sah. Daraufhin verfolgten die Polizisten den jungen Mann. Dieser versuchte, die Beamten anzugreifen und sich mit Gewalt einer Festnahme zu entziehen, hieß es weiter.

Täter ist noch minderjährig

Mit der Verstärkung von insgesamt vier Funkstreifen konnte der Täter vorläufig festgenommen werden. Die Polizei stellte fest, dass der junge Mann noch minderjährig ist. Er wurde in eine Jugendeinrichtung gebracht. Nun muss geklärt werden, ob der Jugendliche tatsächlich der gesuchte Täter ist.

Der junge Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein, eine normale Statur haben. Er trug laut Zeugenaussage zur Tatzeit ein rotes Oberteil und eine blaue Hose. Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt.