Mehrere Kinder in Mainz werfen Steine auf fahrenden Bus

14.05.2020, 07:43 Uhr | dpa

Einsatzwagen der Polizei: In Mainz suchen Beamte nach Zeugen, die gesehen haben, wie Kinder mit Steinen einen Bus beworfen haben. (Quelle: R. Peters/imago images)

Ein Bus in Mainz wurde mit Steinen beworfen – offenbar von mehreren Kindern. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei.

Mehrere Kinder zwischen fünf und acht Jahren haben in Mainz Steine auf einen fahrenden Linienbus geworfen. Wie die Polizei nun mitteilte, entstand dadurch ein Lackschaden, verletzt wurde niemand.



Laut Polizei sollen fünf bis sechs Kinder Steine auf den Linienbus der MVG in einer Linkskurve geworfen haben, der von der Windmühlenstraße in die Holzhofstraße fuhr. Das beschädigte zum einen den Bus, zum anderen sei das sehr gefährlich für Verkehr und Fahrzeuginsassen, betonte die Polizei.

Die herbeigerufenen Beamten trafen am Dienstagabend drei Kinder in der Mainzer Altstadt an. Ob sie auch Teil der Gruppe waren, ist noch unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.