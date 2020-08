Wegen Corona ausgesetzt

Mainzer Busfahrer verkaufen wieder Fahrkarten

27.08.2020, 14:43 Uhr | t-online.de

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Mainzer Mobilität den Ticketverkauf in ihren Bussen gestoppt. Nun sind in die Fahrzeuge Trennscheiben eingebaut worden, so dass der Verkauf bald wieder starten kann.

Ab September können Fahrgäste der Mainzer Mobilität ihre Tickets wieder beim Busfahrer kaufen. Zu Beginn der Corona-Pandemie war der Service eingestellt worden, um die Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs zu schützen. Bis Ende September sollen alle Stadtbusse mit einer Trennscheibe zwischen Fahrer und Fahrgast ausgestattet sein, teilten die Stadtwerke mit.

Bis kommenden Dienstag würden etwa zwei Drittel der Busse in Mainz über eine solche "Fahrerschutz-Trennscheibe" verfügen. Trotzdem weisen die Stadtwerke ihre Kunden, auf die etwa 40 Fahrscheinautomaten oder die RMV-App – als kontaktlose Alternative – hin.