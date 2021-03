Für Corona-Schutzimpfung

Menschen ab 70 können ab Mittwoch Impftermine vereinbaren

09.03.2021, 10:35 Uhr | dpa

Ein Arzt impft einen Mann in einem Impfzentrum gegen Corona (Symbolbild): In Rheinland-Pfalz können Menschen ab 70 Jahren Impftermine vereinbaren. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)

Menschen ab 70 Jahren können ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz Impftermine für die Corona-Schutzimpfung vereinbaren. Bereits am Wochenende waren Zehntausende Termine vergeben worden.



Rheinland-Pfälzer ab 70 Jahren können sich von diesem Mittwoch an für die Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag auf Anfrage mit. Die am Wochenende begonnenen Anmeldungen für Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen sowie für Kontaktpersonen von Schwangeren und bestimmten Pflegebedürftigen seien erfolgreich angelaufen. Mehr als 57.000 Termine seien allein bis Samstagnacht registriert worden.

Rheinland-Pfalz bei Impfungen vorne

Etwa die Hälfte davon seien Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen gewesen. Dazu seien mehr als 26.000 Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen sowie rund 1.600 mit Behinderungen gekommen.

Rheinland-Pfalz liege nach wie vor beim Impfen bundesweit in der Spitzengruppe. Dies gelte für die Zahl der Impfungen im Verhältnis zur Bevölkerung. Und auch für den Anteil der gespritzten Impfdosen an den Lieferungen.