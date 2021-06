Mainz

Eingeklemmtes Reh in Mainzer Wildpark gerettet

21.06.2021, 22:53 Uhr | dpa

Passanten haben einem eingeklemmten Reh laut Mainzer Feuerwehr "eine sicherlich unangenehme Nacht erspart". Die Spaziergänger meldeten demnach am späten Montagabend über Notruf der Berufsfeuerwehr "ungewöhnliche Laute eines Tieres" aus dem Wildpark in Mainz-Gonsenheim. Zwei Feuerwehrbeamte trafen dann tatsächlich auf ein eingeklemmtes Reh. "Das Reh hatte seinen Kopf zwischen zwei Bretter gesteckt und kam nicht mehr heraus. Die Beamten verschafften sich Zugang zu dem Gehege, lösten mit Hilfe eines Akkuschraubers ein Brett, so dass das sichtlich nervöse Tier befreit werden konnte."