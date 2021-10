Mainz

Bisher mehr als 63.000 Impfungen im Bus

22.10.2021, 17:51 Uhr | dpa

Anfang August öffnete der erste Impfbus vor einem Supermarkt in Mainz die Türen - inzwischen haben die Teams in den sechs Impfbussen in ganz Rheinland-Pfalz mehr als 63.000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Das Angebot ergänzt die Impfungen in Arztpraxen. Die Impfung im Bus ist ohne Anmeldung möglich.

"Durchschnittlich liegen wir aktuell bei rund 1000 Impfdosen in den sechs Impfbussen täglich", sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich. Zuletzt machten die Impfbusse vor allem bei Sportvereinen und vor Hochschulen Station.