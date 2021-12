Mainz

Tödlicher Sturz gibt Polizei Rätsel auf

13.12.2021, 13:42 Uhr | dpa

Der tödliche Sturz eines Mannes in der Mainzer Altstadt gibt der Polizei Rätsel auf. Der 39-Jährige sei in einer Nacht Ende November vor einer Gaststätte aus bislang ungeklärter Ursache hingefallen und habe sich dabei lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Am vergangenen Freitag starb er auf der Intensivstation einer Klinik. Angaben zu seinem Sturz hatte er nicht machen können. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.