Mainz

Mainz 05 gegen Bochum: Diesmal im Pokal-Achtelfinale

18.01.2022, 03:02 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 fordert nur drei Tage nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga den Aufsteiger im DFB-Pokal heraus. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson muss in der Achtelfinal-Partie heute (20.45/Sky) allerdings in Bochum antreten. "Es wäre eine große Sache, unter die letzten Acht zu kommen. Aber davor müssen wir ein schwieriges Auswärtsspiel bestreiten", sagte der dänische Coach.

Am 23. Dezember 2020 standen sich die beiden Mannschaften in der gleichen Runde gegenüber. Damals führte der Favorit aus Mainz mit 2:0, musste aber nach zwei Toren des damaligen Zweitligisten in die Verlängerung und schied im Elfmeterschießen aus.