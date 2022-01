Mainz

Mainz in Fürth mit Keyhanfar als Svensson-Vertreter

22.01.2022, 01:49 Uhr | dpa

Ohne seinen gesperrten Chefcoach Bo Svensson an der Seitenlinie muss der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth antreten. Der 42 Jahre alte Däne darf nach seiner vierten Gelben Karte dieser Saison in der Fußball-Bundesliga nur auf der Tribüne sitzen und sein Team nicht coachen. Vertreten wird Svensson von seinem Co-Trainer Babak Keyhanfar. "Wir kennen uns schon lange und haben volles Vertrauen zueinander", sagte Svensson vor dem Duell zwischen dem Schlusslicht und dem Tabellenzehnten.