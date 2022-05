Großes Interesse am Schulprogramm "Aufholen nach Corona"

Gro├čes Interesse am Schulprogramm "Aufholen nach Corona"

Das Schulprogramm "Aufholen nach Corona f├╝r Kinder und Jugendliche" st├Â├čt in Rheinland-Pfalz laut Bildungsministerium auf gro├čes Interesse. Mit geplanten Ausgaben von rund 63 Millionen Euro k├Ânnten Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler Lernr├╝ckst├Ąnde aufholen, die w├Ąhrend der Pandemie entstanden seien, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag mit. Aber auch die sozialen und emotionalen Folgen von Corona bei Kindern und Jugendlichen w├╝rden ins Visier genommen.

Schulen ohne Ganztagsangebot bieten laut Ministerium in "Lernb├╝ros" nachmittags die Aufarbeitung von Stoff aus Hauptf├Ąchern an. Abschlussjahrg├Ąnge ohne Praktika und Berufsorientierung wegen Corona k├Ânnten Programme zu Bewerbungen und Umgangsformen im Berufsalltag nutzen. Auch Kinder mit wenig Deutschkenntnissen sollen besonders unterst├╝tzt werden. F├╝r die Oberstufe gibt es Vorbereitungskurse. Hinzu kommen Spielzeiten f├╝r Erstkl├Ąssler zur F├Ârderung ihrer sozialen Kompetenzen, f├╝r Grundsch├╝ler gibt es besondere Sportangebote und Lesef├Ârderungen.

Nach Angaben des Ministeriums soll "Aufholen nach Corona" bis Ende des Schuljahres 2022/2023 laufen. 49 Millionen Euro flie├čen in Lernf├Ârderung, 3,4 Millionen in Kinder- und Jugendfreizeiten sowie 10,8 Millionen Euro in Schulsozialarbeit und Freiwilligendienste. Hubig betonte: "Das Geld ist gut angelegt, denn die Folgen der Pandemie werden den Bildungsbereich noch ├╝ber einen sehr langen Zeitraum besch├Ąftigen." Ferienlernangebote besonders im Sommer sollen au├čerdem verstetigt werden.