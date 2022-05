Vorrat an Blutkonserven reicht aktuell für knapp zwei Tage

Mainz Vorrat an Blutkonserven reicht aktuell f├╝r knapp zwei Tage Von dpa 09.05.2022 - 05:33 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Mann spendet im DRK-Blutspendezentrum Blut. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der Vorrat an Blutkonserven in Rheinland-Pfalz und im Saarland befindet sich auf einem relativ niedrigen Niveau. "Zurzeit haben wir nur einen Vorrat f├╝r knapp zwei Tage", erkl├Ąrte eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das k├Ânne schnell problematisch werden: "Wenn der Vorrat weiterhin so niedrig bleibt, werden Krankenh├Ąuser Operationen verschieben m├╝ssen." Dazu sei es bereits im letzten Sommer gekommen.

Normal sei beim DRK-Blutspendedienst West ein Vorrat an Konserven f├╝r vier bis f├╝nf Tage. "So planen wir auch die Blutspendetermine, damit wir immer eine sichere Reserve haben." Der DRK-Blutspendedienst West versorgt die Kliniken in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen mit Blut.

Die Gr├╝nde f├╝r den niedrigen Stand an Reserven seien vielf├Ąltig und nicht exakt auszumachen: "Da k├Ânnen wir nur spekulieren." Dabei gelten Ferienzeiten wie zuletzt die Osterferien grunds├Ątzlich als problematisch, da viele m├Âgliche Spender in dieser Zeit im Urlaub sind. Zus├Ątzlich gehen die Menschen bei dem im Fr├╝hling w├Ąrmer werdenden Wetter auch wieder mehr aus dem Haus, anstatt zu spenden - gerade, da sich durch die Lockerungen der Corona-Schutzma├čnahmen wieder mehr Freizeitm├Âglichkeiten bieten.

"Corona wirkt sich also immer noch aus - vor allem, da so viele erkrankt sind", erl├Ąuterte die Sprecherin. Wer an dem Virus erkrankt ist und einen schweren Verlauf hatte, sollte dem DRK zufolge erst vier Wochen nach der Genesung wieder Blut spenden. Bei einem leichten Verlauf sei es bereits eine Woche nach der Genesung wieder m├Âglich.