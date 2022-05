Schellhammer will Grünen-Fraktionsvorsitzende werden

Die Parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrerin der Gr├╝nen-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz, Pia Schellhammer, will Nachfolgerin von Bernhard Braun an der Spitze der Fraktion werden. Sie werde sich f├╝r den Fraktionsvorsitz bewerben und hoffe auf Unterst├╝tzung, sagte Schellhammer am Montag in Mainz. Braun hatte angek├╝ndigt, den Fraktionsvorsitz im kommenden Jahr abzugeben. Die Wahl sei bei einer Jahresauftaktklausur 2023 geplant. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Braun bleibt aber Landtagsabgeordneter.