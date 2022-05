Erneut Streiks im privaten Busgewerbe angekündigt

Sch├╝ler und andere Kunden privater Busunternehmen in und um Mainz m├╝ssen sich an diesem Donnerstag und Freitag erneut auf Einschr├Ąnkungen einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief am Dienstag die Fahrerinnen und Fahrer des Betriebs DB Regio Bus Mitte zu Arbeitsniederlegungen "aus dem laufenden Fahrbetrieb" von Donnerstag bis zur letzten Schicht am Freitagabend auf. Verdi hat in dem festgefahrenen Konflikt um einen neuen Manteltarifvertrag wiederholt zu Ausst├Ąnden aufgerufen. Vor zwei Wochen gab es eine gro├če Protestkundgebung der Streikenden in der Landeshauptstadt.