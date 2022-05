Großteil in Rheinland-Pfalz mit Lebensbedingungen zufrieden

Gro├čteil in Rheinland-Pfalz mit Lebensbedingungen zufrieden

Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz sind laut einer Befragung mit ihren Lebensbedingungen zufrieden. Gesch├Ątzt werde vor allem die Natur und die hohe Lebensqualit├Ąt, teilte das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" in Mainz am Donnerstag aus den Ergebnissen der von ihm beauftragten repr├Ąsentativen Studie mit. Als negativ bewertete dagegen etwa jeder f├╝nfte Befragte die Verkehrsinfrastruktur. Mit der Landespolitik war zudem rund jeder Zehnte nicht zufrieden.