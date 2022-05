Mehr Miteinander von Kliniken, Rettungsdiensten und Ärzten

Die Barmer-Krankenkasse fordert die Landesregierung auf, sich f├╝r eine bessere Zusammenarbeit von Kliniken, Rettungsdiensten und Kassen├Ąrztlicher Vereinigung in Rheinland-Pfalz einzusetzen. Die Notaufnahmen n├Ąhmen zu und der Rettungsdienst werde ├Âfter benachrichtigt, obwohl ein F├╝nftel bis ein Sechstel der F├Ąlle eigentlich in den ├Ąrztlichen Bereitschaftsdienst geh├Ârten, sagte die Landesgesch├Ąftsf├╝hrerin, Dunja Kleis, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Die meisten kennen die Notrufnummer 112. Die Nummer des Patientenservice 116 117 ist in der Bev├Âlkerung aber immer noch nicht so bekannt."