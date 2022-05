Untersuchungsausschuss im flutgeschädigten Ahrtal

Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Mainzer Landtags kommt zum zweiten Mal im hochwassergesch├Ądigten Ahrtal zusammen. Die rheinland-pf├Ąlzischen Parlamentarier wollen heute vor allem die Kellerr├Ąume der Technischen Einsatzleitung in der Kreisverwaltung Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Augenschein nehmen (10.00 Uhr). Zudem wollen sie als einzigen Zeugen als einzigen Zeugen der ausw├Ąrtigen Sitzung den stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, Sascha Cremer, befragen.