Mainzer Polizei reagiert auf Böhmermann-Kritik

Die Mainzer Polizei hat nach eigenen Angaben auf Kritik der ZDF-Sendung "Magazin Royale" reagiert und bereits zuvor die M├Âglichkeiten zur Anzeige von Hasskriminalit├Ąt im Internet verbessert. Die Onlinewache der Polizei in Rheinland-Pfalz sei in diesem Bereich deutlich optimiert worden, erkl├Ąrte die Beh├Ârde am Samstag auf Twitter. Man nehme die Kritik ernst und werde die vielen Hinweise aus der Sendung in die Optimierung einflie├čen lassen.