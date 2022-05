Drei Verletzte nach Überholmanöver auf Autobahn

Bei einem missglĂŒckten Überholmanöver auf der Autobahn 61 von Mainz nach Ludwigshafen sind drei Insassen eines Autos verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Zwei Pkws hĂ€tten sich am Sonntag beim Überholen berĂŒhrt und das Auto mit den drei Insassen sei infolgedessen in einen Graben gefahren, berichtete die Polizei in Mainz. In dem Auto hĂ€tten ein Mann, eine Frau und ein Jugendlicher gesessen, zwei von ihnen wurden mit einem Hubschrauber in KrankenhĂ€user geflogen. Die A61 war kurz nach der Anschlussstelle Gau-Bickelheim fĂŒr rund eine Stunde ganz gesperrt. Einzelheiten waren zunĂ€chst unklar. Dem anderen Fahrer sei nichts passiert.