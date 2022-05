CDU schlägt Haus für Ermittlungen nach Gewalt an Kindern vor

Nach Vorlage neuer Daten zu sexueller Gewalt an Kindern hat die CDU-Fraktion im Landtag in Rheinland-Pfalz eine Einrichtung für die sensible strafrechtliche Verfolgung dieser Straftaten angeregt. Solche sogenannten Childhood-Häuser gebe es bereits in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, sagte am Montag der Abgeordnete Michael Wäschenbach.