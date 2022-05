Neue Empfehlungen zu Forstmaßnahmen in Naturschutzgebieten

Neue Empfehlungen zu Forstma├čnahmen in Naturschutzgebieten

Das rheinland-pf├Ąlzische Umweltministerium hat den Forst├Ąmtern neue Vorgaben f├╝r Ma├čnahmen in W├Ąldern gemacht, die zu den europ├Ąischen Natura-2000-Schutzgebiete geh├Âren. Wenn bei geplanten Arbeiten in diesen Gebieten eine "erhebliche Beeintr├Ąchtigung eines Schutzgutes nicht auszuschlie├čen ist, muss die Untere Naturschutzbeh├Ârde einbezogen werden", sagte die auch f├╝r die Forstwirtschaft zust├Ąndige Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder (Gr├╝ne) am Dienstag im Fachausschuss des Landtags. Die Naturschutzbeh├Ârde werde dann pr├╝fen, ob eine Vertr├Ąglichkeitspr├╝fung notwendig sei.