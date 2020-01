Zwei Verletzte

16-Jährige in Stuttgart von Stadtbahn erfasst

23.01.2020, 10:37 Uhr | t-online.de

Stadtbahnen nahen heran: In Stuttgart ist eine Jugendliche von einer Stadtbahn erfasst worden. (Quelle: Arnulf Hettrich/Archiv/imago images)

Eine 16-Jährige ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst worden. Auch ein elfjähriges Mädchen wurde bei dem Unfall verletzt.

An der Haltestelle Friedrichswahl in Stuttgart hat sich am Mittwochabend ein Unfall mit einer Stadtbahn ereignet. Eine Jugendliche ist dabei schwer verletzt worden, ein elfjähriges Mädchen leicht.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 16-Jährige gegen 18 Uhr offenbar unachtsam den Z-Übergang an der Friedrichswahl und übersah dabei die herannahende Bahn der Linie U7 in Richtung Zuffenhausen. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des 45-jährigen Fahrers konnte der Unfall nicht verhindert werden. Die junge Frau stürzte zur Seite und verletzte sich schwer.

Elfjährige bei Zusammenstoß verletzt

Ein elfjähriges Mädchen, das Fahrgast in der Stadtbahn war, stürzte wegen der plötzlichen Bremsung und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die 16-Jährige in ein Krankenhaus, die Elfjährige wurde ambulant versorgt.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen, die bis etwa 19.10 Uhr anhielten.